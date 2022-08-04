Джигурда раскритиковал Макаревича в интервью Народным новостям словами из песни группы Машина времени

Актёр Никита Джигурда подверг критике действия лидера группы "Машина времени", используя фразу из композиции музыкального коллектива.

Никита Джигурда в интервью "Народным Новостям" подверг критике известного музыканта Андрея Макаревича, который позволял себе не один раз нелестно высказываться в адрес РФ.

Что касается Макаревича и иже с ним, на мой взгляд, не надо прогибаться под изменчивый мир. Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. Естественно, люди творческие, тонкие, слыша из многих источников неправдивую и ложную информацию, увы, в какой-то момент верят в это. Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что “не люди уехали из России, а Россия от людей”, мол, остались всякие ***. Бог ему судья!

Эпатажный артист не исключает вероятности, что Макаревич позволяет себе "вольности" в адрес родины неспроста, а получает за это вознаграждение.

Андрюша Макаревич, Гудков, Невзоров, Шендерович - это интеллектуалы, которые, на мой взгляд, материализуют свою позицию, получают от этого некие дивиденды. Им жить в Европе лучше, чем в России, где им уже не дают выступать. Мы видели, как люди восприняли выступление “Би-2” после того, как узнали их позицию по поводу специальной военной операции. Они сами себя наказали, ликвидируя в какой-то степени свои песни, свое творчество.

Ранее блогер и публицист Дмитрий Пучков объяснил отмену концертов группы "Машина времени" в России "соображениями безопасности".