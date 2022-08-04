Блинкен: США выступает против любых изменений статус-кво Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей поездки в Камбоджу заявил, что Соединённые Штаты выступают против любых односторонних изменений статус-кво Тайваня.

Находясь на международной встречи в Камбоджи 4 августа, посвящённая вопросам национальной безопасности, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление относительно позиции Соединённых Штатов по Тайваньскому вопросу.

"Соединенные штаты выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня, особенно силовым путем", заявил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что стабильность в Тайваньском проливе отвечает интересам всех стран региона. В свою очередь, эскалация конфликта не служит ничьим интересам, а попытки развязать новый конфликт в регионе может иметь непредвиденные последствия, как для Китая, так и для других стран Юго-восточной Азии, - дополнил госсекретарь.

Данные заявления высокопоставленного американского чиновника были сделаны в связи с прошедшей поездкой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и последующими за этим военными учениями армии КНР недалеко от территориальных вод Тайваня.

В ходе данной встречи со странами АСЕАН, обсуждались вопросы стабильности во всем регионе Юго-восточной Азии. Также членами данной встречи, обсуждался кризис в Мьянме.

По итогу мероприятия Блинкен и представители стран АСЕАН пообещали друг другу повысить уровень отношений между странами до "всеобъемлющего стратегического партнерства".