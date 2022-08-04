Дачники рассказали, как правильно обрезать сливу

Почти на каждом дачном участке можно встретить такую культуру как слива. Особых трудностей при ее выращивании не возникает, но все-таки общие правила ухода за сливой надо знать.

Все плодовые культуры требуют своевременного полива, бережного отношения и правильной обрезки. От этого будет зависеть урожай.

Как правило, слива культивируется высотой до 2 метров как небольшой куст. Если речь идет о взрослом растении, то его высота достигает от 7 до 19 метров, и имеет оно узкопирамидальную форму.

Когда начинаете обрезку, помните, что плоды формируются на ветках-шпорцах. Они обычно находятся на букетных ответвлениях. Их возраст составляет от 2 лет. И те, и другие за год приблизительно вырастают на 5-10 см. Продолжительность их жизни примерно 4-5 лет.

На заметку: основной принцип обрезки плодоносящей культуры заключается в том, чтобы не происходило ослабление плодоносящих веток. Поэтому, если ветка до 40 см, ее трогать не надо, а вот ветку размером 55-60 см надо укорачивать где-то на одну треть.

Чтобы обрезка сливы была только на пользу, необходимо учитывать некоторые факторы.

Насколько часто надо обрезать сливу зависит от формы ее плодоношения. Если учитывать этот принцип, то мы можем разделить сливы на три категории:

К этой категории сливы относится Персиковая слива и Венгерка. Они формируют плоды на двулетних шпорцах и ветках букетного типа. Такие деревья требуют особенно бережного ухода и своевременной обрезки. Следите за своим растением и удаляйте все старые и непродуктивные элементы.

Деревья, которые имеют смешанное плодоношение. Так, например, они могут формировать завязи как на однолетнем приросте, так и на 2-летних шпорцах. Уход за такими культурами предполагает обрезание всех ненужных веток ежегодно.

А вот формирующую обрезку рекомендуется проводить каждые четыре года, но только когда растение достигнет 3-летнего возраста.

Сроки и назначение обрезки:

Многие дачники считают, что обрезку для формирования кроны можно выполнять в любое время года. Но это не совсем так. Лучше такую обрезку все же проводить весной, так как у растения впереди целый вегетативный период, и оно быстро ее нарастит. Да и спилы лучше заживают весной, а значит и растение восстанавливается быстрее.

Самое главное, надо убедиться, что установилась теплая погода и заморозков больше не будет. В противном случае с обрезкой лучше немного повременить.

Любые действия, связанные с секатором, должны выполняться в сухой безветренный день. Обрезайте сначала взрослые растения, а затем молодые.

В средней полосе нашей страны рекомендуется проводить обрезку в конце марта. Осенние процедуры лучше делать в середине октября, но, опять же, это все при условии хорошей погоды.

Для южных регионов подходит круглый год. Весной лучше проводить обрезку слив для формирования кроны, а остальное время оставить для правильного ухода и санитарной обрезки.

Как только началась осень, вы можете срезать все сухие ветки, убирать поврежденные и даже густые ветки. Место спилов всегда надо обрабатывать садовым варом. Так растения быстрее наберутся сил для будущего плодоношения.

Летом обрезка также допустима. Спилы можно не обрабатывать отваром. Как правило, такую летнюю обрезку проводят на тех сливах, которые плодоносят на второй год. Обрезку можно выполнить в июле либо после уборки урожая в августе.