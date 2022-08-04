Дачники рассказали, как размножать шиповник черенками

Сегодня поговорим о том, как быстро и успешно размножить одно из самых популярных растений — шиповник.

Шиповник я пробовал размножать несколькими способами:

отводками;

семенами;

черенками;

делением куста.

Для размножения семян потребовалось много времени. И не все сортовые качества получилось сохранить.

Отводков растение дает немного, не все из них успешно прижились.

Деление куста — достаточно трудозатратный процесс.

Мне больше всего понравился способ черенкования:

почти все черенки дали корни;

процедура не требует много сил и времени;

сохраняются все сортовые особенности.

Когда лучше приступить к черенкованию шиповника:

Заготовки черенков я осуществляю во второй половине мая. Выбираю крепкое, здоровое растение и нарезаю побеги.

За сезон, при надлежащем уходе, саженцы укореняются и пускаются в рост. Тогда я их размещаю на новом месте.

Одревесневшие побеги нарезаю в конце августа, начале сентября.

Заготовка посадочного материала:

Процедуру осуществляю острым, хорошо продезинфицированным инструментом.

Весной нарезаю зеленые побеги.

Летом те, которые на половину одревеснели.

Осенью — полностью одревесневшие.

Выбираю здоровый куст не старше 4-х лет.

Придерживаюсь таких действий:

Заготовки делаю с 3-4 почками из центральной части ветки.

Верхний срез ровный, нижний — под углом в 45о.

Нижнюю пару листьев полностью удаляю. Остальные укорачиваю на 1/2.

Процедуру осуществляю рано утром, когда на улице влажно.

Далее черенки ставлю в стакан с водой.

Укоренение:

Чтобы получить полноценный саженцы, черенки должны укорениться. Для этого я обрабатываю их стимулятором роста.

Затем подготавливаю емкость с дренажным отверстием и субстратом. В нем размещаю заготовку, тщательно увлажняю и закрываю 1/2 пластиковой бутылки, чтобы создался парниковый эффект.

Периодически укрытие снимаю, чтобы проветрить посадку, опрыскать или полить. При таком способе корневая система развивается за месяц.

Некоторые мои подписчики оставляют черенки в емкости с водой, убрав ее в притененное место. Воду периодически меняют.

Посадка на постоянное место:

Как только заготовки пустились в рост, я пересаживаю их на постоянное место. Происходит это во второй половине октября.

Участок под посадку перекапываю, удаляю растительные остатки и тщательно разравниваю. Вношу небольшое количество органических и минеральных удобрений.

Посадочные лунки делаю глубиной 60 см, дренирую. Затем методом перевалки размещаю саженцы, засыпаю почвой и тщательно поливаю.

Последующий уход:

Заключается в постоянном, но умеренном поливе.

Спустя 14 дней после посадки, подкармливаю молодой шиповник куриным пометом.

Весной осуществляю обрезку.

Подводя итог, скажу, что шиповник можно размножать любым из выбранных способов. Мне больше пришлось по душе черенкование: не трудоемкий способ, саженцы быстро приживаются, сохраняются сортовые особенности.