Огородники рассказали о рецептах лучших подкормок в августе

Многие из нас выращивают на своих участках капусту, потому как она является довольно неприхотливой культурой.

Нюансы правильных подкормок в августе:

В конце летнего сезона основная задача внесения подкормок сводится к образованию добротных кочанов.

Чтобы все составы, которые вы вносите принесли максимум пользы, а не навредили растениям, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Нив коем случае не превышайте указанную дозировку. Больше — не значит лучше. В случае с удобрением можно получить обратный эффект.

Если вы удобряете цветную капусту, а также разновидности кольраби или брокколи, берите половину дозировки от рекомендованной для белокочанной капусты.

Перед внесением удобрений тщательно прорыхлите грунт.

Если вы определили что культуре не хватает определенного элемента, правило чередования минеральных составов и органики можно нарушить ради внеочередного внесения нужного удобрения.

Лучшие органические и минеральные подкормки для крупных кочанов:

Когда лето подходит к концу, основной упор необходимо сделать на подкормки с максимальным содержанием калия и фосфора. Именно эти элементы отвечают за правильное формирование кочанов и крепкую и выносливую корневую систему.

На своем участке я практикую чередование двух популярных типов удобрения:

Минеральные составы. Помимо вышеупомянутых калия и фосфора, благоприятно в это время подкормить капусту бором. Чаще всего я применяю рабочий раствор на основе борной кислоты.

Для приготовления развожу три грамма препарата в небольшом объеме хорошо теплой воды и перемешиваю. После довожу объем подкормки до 10 литров и приступаю к внекорневым обработкам.

Для корневых подкормок использую суперфосфат и сульфат калия. Последние средства желательно внести дважды, в то время как борную подкормку можно провести однократно.

Без проверенной и эффективной органики также не обойтись. Учитывайте только что органика содержит азот, поэтому выполнять подобную подкормку можно исключительно в конце месяца.

Традиционно я применяю коровяк или куриный помет. Неплохой альтернативой является гумат калия. Препарат можно приобрести в готовом виде и просто разбавить в воде. Подкармливать под корень.

Не забываем и о народных методах:

В августе можно также вспомнить народные рецепты.

Для своих капустных грядок я отобрал следующие:

Настой измельченной крапивы. После настаивания средство нужно развести пятью частями воды, и можно приступать к поливу.

Неплохо себя показывает и настой луковой шелухи. Для приготовления состава достаточно пол килограмма шелухи лук залить кипятком и оставить на четверо суток. После настой нужно процедить и разбавить десятью частями воды.

Настой на основе золы. Это средство не только отлично питает растения, но и служит надежной профилактикой против широкого перечня болезней и вредителей.

Как видите, эффективных средств для августовских подкормок капусты довольно много. Попробуйте мои рекомендации и разработайте свою идеальную схему.