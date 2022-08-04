Китай запустил 11 баллистических ракет вблизи Тайваня впервые с 1996 года

Агентство Reuters сообщило, что китайская армия запустила 11 баллистических ракет ракет вблизи Тайваня. Минобороны Тайваня, в свою очередь, говорит о нескольких ракетах. В последний раз Китай использовал ракеты у острова в 1996 году.

В четверг, 4 августа китайская армия начала военные маневры в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Учения проходят на шести локациях в 20 километрах от побережья острова. Они должны закончиться в воскресенье в полдень по местному времени.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в четверг в водах к северо-востоку и юго-западу от острова было выпущено несколько ракет. По данным Reuters, две ракеты также были выпущены китайской армией вблизи островов Мацу.

Тайваньский источник, на которого ссылается агентство, сообщил, что утром в четверг китайские корабли пересекли так называемую "Срединную линию" Тайваньского пролива.

Линия, разделяющая Тайваньский пролив, также ненадолго пересеклась китайскими военными самолетами. Тайвань был вынужден поднять истребители и начать отслеживать китайские самолеты комплектами ПВО.

Тайбэй назвал начавшиеся военные маневры провокацией и заявил, что учения нарушают правила ООН. По заявлению правительства Тайваня, учения представляют собой прямой вызов свободному воздушному и морскому судоходству.