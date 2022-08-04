Опытные хозяйки рассказали, как вкусно заготовить огурцы на зиму без стерилизации
Огурцы на зиму – заготовка огурцов на зиму - традиционное летнее занятие, особенно во время с июля по сентябрь.
Банку можно не стерилизовать. Огурцы, приготовленные по такому рецепту, отлично хранятся.
На трехлитровую банку понадобится:
2 кг свежих огурцов
200 г сахара
1 столовая ложка соли (с горкой)
100 мл уксуса 9%
3-5 горошин чёрного перца
2 зонтика укропа
2 зубчика чеснока
1 лист хрена
2 листа смородины
Приготовление:
Огурцы хорошо вымыть, замочить в холодной воде на 2 часа.
На дно трёхлитровой банки положить хрен, укроп, листья смородины, чеснок, перец. Заполнить банку огурчиками, срезав у них края.
Залить огурцы кипятком, накрыть предварительно ошпаренной крышкой. Оставить на 15 минут.
Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар. Довести до кипения.
Как только закипит, добавить уксус, хорошо перемешать. Полученным рассолом залить огурцы, закатать.
Банку перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания (примерно 2-3 дня).
Остывшую банку с огурцами убрать на хранение в прохладное место.
Опубликовано: Ангелина Крент
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