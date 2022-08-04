Опытные хозяйки рассказали, как вкусно заготовить огурцы на зиму без стерилизации

Огурцы на зиму – заготовка огурцов на зиму - традиционное летнее занятие, особенно во время с июля по сентябрь.

Банку можно не стерилизовать. Огурцы, приготовленные по такому рецепту, отлично хранятся.

На трехлитровую банку понадобится:

2 кг свежих огурцов

200 г сахара

1 столовая ложка соли (с горкой)

100 мл уксуса 9%

3-5 горошин чёрного перца

2 зонтика укропа

2 зубчика чеснока

1 лист хрена

2 листа смородины

Приготовление:

Огурцы хорошо вымыть, замочить в холодной воде на 2 часа.

На дно трёхлитровой банки положить хрен, укроп, листья смородины, чеснок, перец. Заполнить банку огурчиками, срезав у них края.

Залить огурцы кипятком, накрыть предварительно ошпаренной крышкой. Оставить на 15 минут.

Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар. Довести до кипения.

Как только закипит, добавить уксус, хорошо перемешать. Полученным рассолом залить огурцы, закатать.

Банку перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым и оставить до полного остывания (примерно 2-3 дня).

Остывшую банку с огурцами убрать на хранение в прохладное место.