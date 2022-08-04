Дачники рассказали, какие цветы можно посадить в затененном участке

Если значительная часть вашего участка находится в постоянной тени, на нем трудно будет вырастить хоть что-то, достойное внимания.

Однолетние цветы для затененного участка:

Эти культуры высаживаются каждый год, а осенью, пройдя весь цикл до конца, они дают семена и засыхают. Однако таких культур среди теневыносливых и тенелюбивых растений мало: для интенсивного жизненного цикла однолетников все-таки требуется солнце.

Тем не менее, даже тут можно найти культуры, которые способны довольствоваться редкими часами прямого освещения, пребывая остальное время в тени и полутени.

Здесь прежде всего нужно выделить следующие растения:

Табак крылатый. Затененность он переносит неплохо, хотя и цветет там менее интенсивно, чем на солнечных участках. Чтобы это растение цвело лучше, есть небольшая хитрость: нужно вовремя удалять засохшие цветоносы – тогда растение не будет тратить питательные вещества на формирование семян, а начнет цвести заново.

Да и без сухостоя растение выглядит намного опрятнее и аккуратнее.

Рудбекия. Это растение с длинными узкими листьями дает желтые цветы с красивой темной серединой чашечки. Рудбекия на редкость неприхотлива и может расти почти на любом типе грунта. Даже на затененных участках она все равно цветет.

Единственная тонкость, на которую надо обратить внимание цветоводу – это полив: он должен быть умеренным. Иначе растение может погибнуть от загнивания корней. К тому же если почва не прогревается прямыми лучами солнца, избыточная влага приводит к разрастанию мха, появлению плесени и другим неприятным последствиям.

Настурция. Эта культура с темно-зелеными красивыми листьями цветет желтыми и темно-красными цветами. Сам период цветения долгий – от первых чисел июня до первых заморозков. В отличие от рудбекии, нуждается в более обильном поливе – хотя и тут надо быть осторожным и не допускать переувлажнения грунта.

Лобелия. Цветет синими аккуратными цветами. Выращивается рассадным методом. Культура может быть как однолетней, так и многолетней. Поскольку цветок по происхождению тропический, вырастить его получится только там, где летом стоит достаточно теплая погода.

К тени лобелия привычна, но все-таки предпочитает освещенные участки или хотя бы полутень.

Декоративные многолетники для затененного сада:

Их преимуществом является то, что их достаточно посадить один раз, и они будут расти потом несколько лет на одном месте. Однако за все надо платить: цветут многолетние растения не так долго, как однолетники, к тому же цветение обычно заканчивается еще ранней весной, до появления листвы на кроне.

Для затененных участков подойдут прежде всего следующие культуры:

Аквилегия. Она устойчива к заморозкам и к пересыханию почвы: структура растения такова, что оно накапливает в себе воду и питательные вещества. Цветок в целом устойчив почти ко всем негативным фактором, в том числе и к недостатку освещенности. Однако есть и минус: выбирать место для ее посадки нужно раз и навсегда: пересадку аквилегия обычно не переживает.

Астильба. Цветет соцветиями в виде характерных метелок разных оттенков. Любит увлажненную почву и хорошо переносит тень. Она подойдет для тех мест, где близко стоят грунтовые воды.

Бруннера – растение со светло-зелеными красивыми листьями, которые по краям окружает более темная полоска. Цветет мелкими светло-голубыми цветами. Пересадку переносит хорошо: основной метод размножения – это деление куста. Делать это надо в конце лета, ближе к сентябрю.

Волжанка. Тоже цветет соцветиями-метелками. Нуждается в частых поливах и плодородной почве – перед посадкой в лунку непременно нужно насыпать слой компоста или перегноя. Чтобы реже поливать, прикорневой круг можно замульчировать хвоей.

Гейхера. Обладает яркими листьями от салатового до фиолетового оттенка, возможны розовые, оранжевые и красные цвета. Тоже устойчива к тени, выращивается ради красивой кроны.