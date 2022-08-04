Опытные огородники рассказали, как избавиться от тли в огороде
Появление тли на дачном участке—тревожный сигнал для любого садовода. Из-за этого насекомого можно лишиться большей части урожая, а то и всего растения, если вовремя не принять меры.
Все о тле: подробное описание вредителя:
Тля— насекомое, относящееся к отряду Полужесткокрылых, в среднем, достигающее размеров около 2 мм в длину.
В природе насчитывается более тысячи разновидностей этого вредителя, но на томатах чаще всего селится:
белая тля
бахчевая тля
табачная тля
картофельная тля
Из-за многообразия расцветок многие ее путают с другими, не менее вредоносными для садовых культур насекомыми. Белая тля очень похожа на белокрылку, которая также в последние годы стала настоящей проблемой для большинства огородников во всем мире.
Нередко на стеблях растений можно заметить не только белую, но и зеленую, черную и красную виды тлей. У пораженных вредителем помидоров обычно скручиваются и засыхают листья, приобретая неестественный цвет со своеобразным налетом.
Наряду вместе с тлей в саду могут появляться муравьи, нещадно питаясь молоком и экскрементами этих насекомых.
Причины появления тли в огороде:
Появление тли на дачном участке возможно даже при нормальном уходе за растениями.
Однако, есть ряд моментов, провоцирующих ее более интенсивное размножение, а именно:
обилие сорняков на грядках
повышенная влажность в парнике
слишком тесная посадка растений
наличие рядом культур, зараженных паразитами
Кроме того, достаточно часто тля появляется там, где много муравьев. Поэтому, в первую очередь, надо вести борьбу с ними, чтобы не допустить ее появления на участке.
Как бороться с тлей на дачном участке?
Существуют как традиционные, так и нетрадиционные методы борьбы с данным насекомым.
К традиционным относится:
Своевременная обрезка, промывка и обработка растений;
Периодическое применение хорошо зарекомендовавших себя на рынке химических препаратов;
Постоянное проветривание парников и удаление сорняков в строго определенное время.
Например, для избавления от тли огородники часто используют такие современные инсектицидные средства как командор, содержащие в своем составе имадаклоприд. Этот препарат мощно воздействует на организм этих вредителей, препятствуя их развитию и размножению в дальнейшем.
К нетрадиционным можно отнести успешное применение народных инсектицидов, например, раствора нашатыря, мыльной пенки и чесночного настоя. Ну и конечно же, на помощь дачникам в устранении тли приходят их естественные враги — птицы и хищные насекомые златоглазки.
Итак, тля — один из самых неприятных огородных вредителей. Из-за него можно потерять огромную часть урожая, а то и всю садовую культуру в целом. Тем не менее, от насекомого легко избавиться, если своевременно произвести грамотную обработку все растений в саду.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Дачники рассказали, как выращивать гейхеру на участке
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Дачники рассказали, чем подкармливать гортензию в августе для пышного цветения
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань