Опытные огородники рассказали, как избавиться от тли в огороде

Появление тли на дачном участке—тревожный сигнал для любого садовода. Из-за этого насекомого можно лишиться большей части урожая, а то и всего растения, если вовремя не принять меры.

Все о тле: подробное описание вредителя:

Тля— насекомое, относящееся к отряду Полужесткокрылых, в среднем, достигающее размеров около 2 мм в длину.

В природе насчитывается более тысячи разновидностей этого вредителя, но на томатах чаще всего селится:

белая тля

бахчевая тля

табачная тля

картофельная тля

Из-за многообразия расцветок многие ее путают с другими, не менее вредоносными для садовых культур насекомыми. Белая тля очень похожа на белокрылку, которая также в последние годы стала настоящей проблемой для большинства огородников во всем мире.

Нередко на стеблях растений можно заметить не только белую, но и зеленую, черную и красную виды тлей. У пораженных вредителем помидоров обычно скручиваются и засыхают листья, приобретая неестественный цвет со своеобразным налетом.

Наряду вместе с тлей в саду могут появляться муравьи, нещадно питаясь молоком и экскрементами этих насекомых.

Причины появления тли в огороде:

Появление тли на дачном участке возможно даже при нормальном уходе за растениями.

Однако, есть ряд моментов, провоцирующих ее более интенсивное размножение, а именно:

обилие сорняков на грядках

повышенная влажность в парнике

слишком тесная посадка растений

наличие рядом культур, зараженных паразитами

Кроме того, достаточно часто тля появляется там, где много муравьев. Поэтому, в первую очередь, надо вести борьбу с ними, чтобы не допустить ее появления на участке.

Как бороться с тлей на дачном участке?

Существуют как традиционные, так и нетрадиционные методы борьбы с данным насекомым.

К традиционным относится:

Своевременная обрезка, промывка и обработка растений;

Периодическое применение хорошо зарекомендовавших себя на рынке химических препаратов;

Постоянное проветривание парников и удаление сорняков в строго определенное время.

Например, для избавления от тли огородники часто используют такие современные инсектицидные средства как командор, содержащие в своем составе имадаклоприд. Этот препарат мощно воздействует на организм этих вредителей, препятствуя их развитию и размножению в дальнейшем.

К нетрадиционным можно отнести успешное применение народных инсектицидов, например, раствора нашатыря, мыльной пенки и чесночного настоя. Ну и конечно же, на помощь дачникам в устранении тли приходят их естественные враги — птицы и хищные насекомые златоглазки.

Итак, тля — один из самых неприятных огородных вредителей. Из-за него можно потерять огромную часть урожая, а то и всю садовую культуру в целом. Тем не менее, от насекомого легко избавиться, если своевременно произвести грамотную обработку все растений в саду.