Дачники рассказали, как мульчировать клубнику опилками

Клубнику обязательно надо мульчировать. Хорошо подходят для этого опилки. Они прекрасно пропускают воду и воздух. Корни не нагреваются.

Есть ли смысл в мульчировании клубники опилками:

Опилки – это материал, который получается в результате обработки древесины. Они очень легкие и хорошо пропускают воздух. При поливе клубники опилки начинают разлагаться и образуются органические вещества.

Органика контактирует с бактериями и превращается в неорганические. Они замечательно подпитывают корневую систему кустиков ягоды. Процесс длится примерно 3 года. В качестве удобрений такой материал не используется. Он выполняет роль мульчи.

Опилки долго держат тепло и защищают клубнику от заморозков. В засуху они держат долгое время влагу. Мульча не нужна, если кусты посажены очень плотно.

Какие опилки лучше использовать для мульчирования клубники:

В качестве мульчи можно использовать опилки любых пород деревьев.

Хвойные и сосновые опилки:

Лучшими опилками считают опилки сосновые и хвойные. Они имеют запах , который способен отпугивать вредителей. Опытные садоводы советуют применять опилки, которые полежат не менее года. Свежие опилки лучше не использовать. Отличить свежие от старых легко – по цвету. Они более темные.

Старые опилки не имеют сильного запаха и они успевают перепреть. Также они прекрасно прилегают на поверхности земли и не разлетаются от порыва сильного ветра. Если опилки свежие, то их нужно подготовить перед тем, как вносить под кустики.

Их рассыпают на поверхность и проливают водой. В воду можно добавить мочевину. Потом накрывают пленкой и оставляют на 2 недели. Перепревшие опилки рассыпают на грядки.

Когда вносить опилки:

Опилки можно вносить на протяжении всего сезона. Все зависит от вашего климата.

Мульчирование осенью:

На юге клубнику не накрывают на зиму. Нет такой необходимости. В других регионах ягоду надо защищать от зимних холодов. Одних опилок будет мало. Нужно накрыть травой, листвой, соломой и лапником. Мероприятие планируют на октябрь. В это время заканчивается листопад.

Мульчирование летом:

В летний период нужно подсыпать стружки. Весь слой убирать не следует. Подсыпают в период, когда клубника отцветет. В это время начинают завязываться плоды. Перед мульчированием прополите грядку. Необходимо прорыхлить землю. Удаляют лишние усы. Необходимо пролить почву теплой водой. Можно внести древесную золу.

Мульчирование весной:

Вносят опилки в середине мая. Возле куста укладывают слой не менее 5 см. В междурядья подсыпают на такую же высоту. После этого нужно все хорошо разровнять. Менять опилки в дальнейшем не придется. Поливают прямо на опилки.

Вода хорошо проходит через них. Они прекрасно пропускают и воздух. Опилки укладывают только вокруг растений. Корневую поверхность оставляют открытой.