AB InBev Efes наладила выпуск иностранных брендов пива на территории России

Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство ряда иностранных брендов пива в России.

В четверг, 4 августа 2022 года, пресс-служба российской пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» сообщила о налаживании производства пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune на пивоваренных заводах в семи городах России.

Отмечается, что руководство компании локализовало производство импортного пива на российских пивзаводах, дабы обеспечить непрерывную доступность продукции из-за возможных проблем с логистикой.