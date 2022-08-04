AB InBev Efes наладила выпуск иностранных брендов пива на территории России
Пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство ряда иностранных брендов пива в России.
В четверг, 4 августа 2022 года, пресс-служба российской пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес» сообщила о налаживании производства пива Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune на пивоваренных заводах в семи городах России.
Отмечается, что руководство компании локализовало производство импортного пива на российских пивзаводах, дабы обеспечить непрерывную доступность продукции из-за возможных проблем с логистикой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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