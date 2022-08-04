Зеленский заявил, что успешное завершение российской спецоперации приведет к Третьей мировой

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях успеха России в спецоперации.

Украинский президент высказался о том, что может произойти в случае успеха спецоперации Российской Федерации.

По словам Владимира Зеленского, победа России на территории Украины приведет к началу Третьей мировой войны.

Об этом глава Украины заявил во время беседы с представителями африканских средств массовой информации.;

"Если Путин победит в Украине - это начало Третьей мировой войны", - приводит "Московский комсомолец" слова Зеленского.

Затем президент Украины добавил, что в перспективе победа Путина приведет ко всемирному хаосу.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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