Огородники рассказали, что делать с усиками клубники

Легче всего выбрать сорт клубники без усов и не задаваться вопросом об удалении или сохранении этой части растения.

Оптимальный период для удаления усов:

Для увеличения объема урожая необходимо срезать с кустов лишние стебли два раза в год. Так растение не потеряет энергию на развитие усов и пустит все силы на формирование крупных и сочных ягод.

Первая обрезка необходима в начале периода вегетации. Это предотвращает ослабление клубники и гарантирует активное развитие плодов в дальнейшем. В противном случае садовод соберет скудный урожай из мелких ягод.

Второе удаление уместно в конце плодоношения. Усы срезают у основания, обязательно с использованием специального инструмента, а не руками.

Альтернатива двукратной обрезке лишних побегов — регулярное обновление кустов (раз в 3-4 года). Так садоводы не наблюдают ухудшения качества урожая, поскольку молодые растения способны хорошо плодоносить даже с потерей энергии на рост усов.

Рационально высадить 2-3 грядки клубники, на половине которых будут молодые кусты, а на другой половине — старые.

Методика размножения культуры усами:

С этим нетрудным заданием справится даже начинающий специалист. Выделяют несколько методов по размножению клубники. Для осуществления одного из них наметьте самый пышный и здоровый куст, который дал лучший урожай, когда плодоношение будет завершено.

Чтобы не потерять его впоследствии, повяжите на нем яркую ленту или другой опознавательный знак.

После этого выберите наиболее развитые побеги, на которых сформировалось несколько розеток. Затем розетку первого порядка (она расположена к материнскому растению ближе остальных) поместите в открытый грунт. Розетка первого порядка будет плодоносить раньше остальных, поэтому оставшийся побег рекомендуют отрезать.

Лишние стебли, оставшиеся на клубнике и не использованные для размножения, следует срезать и уничтожить. А можно поместить их на компостной куче.

Другой метод получения новых растений — удаление усов после плодоношения и посадка самого крепкого побега в индивидуальную емкость. При этом нужно избегать заглубления сердечка. Хорошим местом для горшка с саженцем будет подоконник или теплица, а в уходе он потребует регулярного полива.

После того как саженцы окрепнут и сформируют корни, пересадите их в открытый грунт. Это следует осуществить в августе-сентябре. Поспособствует комфортной адаптации растений выбор пасмурного дня.