Огородники рассказали, как выбрать оптимальный сорт картофеля для разведения в России

Существует множество видов картофеля, которые произрастают на разных континентах. У России несколько климатических поясов, и сорта картофеля нужны совершенно разные, в зависимости от местности.

Выбор разновидностей данного овоща зависит от того, что вы от него хотите:

количество получаемых плодов,

исключительность для вашего климата,

легкость ухода за культурой,

сопротивляемость к болезням,

вкусовые качества,

красота клубней.

Для разного климата существуют разные виды картофеля. Разделяют сорта на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Раннеспелые сорта не подлежат длительному хранению, но отличаются отменным вкусом.

Среднеспелый картофель прекрасно хранится до весны, имеет замечательные вкусовые свойства и, по времени созревания, подходит практически для любого региона России.

Позднеспелый сорт отлично сохраняется до следующего урожая, но предпочтителен только для южных районов, поскольку в умеренных и северных может не успеть созреть.

Если вас больше интересует красота клубней, например, вы выращиваете картофель на продажу или просто эстеты, то самые распространенные сорта, которые вам подойдут, это Рокко и Резерв.

Рокко — прекрасный голландский сорт, который завоевал свое признание даже в Сибири. Клубни овальные, красноватые, весом до 200 г. Имеет отличные отзывы от огородников и является лидером среди картофеля этого вида.

Резерв — подходит для средней полосы России. Прекрасные бронзовые плоды порадуют вас своим видом и вкусом. При правильном уходе является самым урожайным сортом.

Из самых вкусных огородники считают лидерами Пикассо и Тулеевский.

Пикассо отличается тем, что его можно не очищать, просто помыть, поскольку у него очень тонкая кожура, к тому же этот сорт подходит для выращиванию во всех регионах России.

Тулеевский, помимо тонкой кожицы, еще и быстро разваривается. К сожалению, не переносит засуху, поэтому можно выращивать не везде.

Существуют элитные сорта картофеля, которые отличаются ото всех остальных по всем показателям в лучшую сторону. Лидерами этого вида являются Луговской и Жуковский. Луговской высокоурожайный, плоды розовые, овальные. Отличается отменным вкусом. Жуковский прекрасно относится к любому климату, долго хранится.

Самыми устойчивыми к болезням и вредителям являются сорта с толстокожими плодами. Если на вашем огороде есть опасность заражения растений болезнями, нужно выбрать такие виды, соответствующие вашему климату.