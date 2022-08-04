Дачники рассказали, как применять навоз для клубники

Навоз — популярное и полезное удобрение для клубничных грядок, известное многим садоводам. Однако неправильное внесение такого удобрения способно вместо пользы причинить серьезный вред культуре.

Зачем и когда использовать навоз для клубничных грядок?

Органические удобрения включают обширный состав макро- и микроэлементов, необходимых культурам для здорового роста и обильного плодоношения. Кроме того, навоз способен позитивно влиять на структуру грунта и поддерживать необходимый воздухообмен.

Большое количество азота, содержащееся в органике стимулирует быстрый рост зеленой массы, а другие элементы отвечают за качественное формирование завязей.

Питать клубнику навозом можно на любом этапе при условии грамотного подбора пропорций. Исключение составляет только птичий помет, закончить внесение которого необходимо до момента образования бутонов.

Правила подкормки клубничных гряд навозом

На своем участке я удобряю клубнику в несколько шагов:

Первый раз подкармливаю до того, как клубника начинает формировать бутоны. В зависимости от характеристик климата региона это время может варьироваться от конца апреля до первых чисел мая.

Повторяю подкормку на этапе бутонизации.

Треть подкормка — во время плодоношения. Это особенно полезно, если вы выращиваете ремонтантные разновидности.

По окончании плодоношения, ближе к осени провожу заключительную подкормку перепревшим коровьим навозом.

Чтобы подкормки были еще более эффективными, я чередую органику и минеральными составами.

Особенности внесения куриного помета:

Куриный помет — второе по популярности удобрение для клубники после коровьего навоза. Однако чтобы пользоваться удобрением, важно знать одно правило: никогда не закладывайте удобрение в свежем виде в посадочные ямки или под куст. Вы рискуете нанести серьезные ожоги нежным корням.

Особенности удобрения куриным пометом

На своем участке я практикую приготовление следующего рабочего раствора на основе помета:

Кладу в ведро около полу килограмма удобрения.

Развожу чистой водой. На часть удобрения приходится 20 частей воды. Настаивать раствор нет необходимости, применять его можно сразу по окончании приготовления.

Тщательно перемешиваю смесь и поливаю грядки, отступая минимум 10 сантиметров от корней.

Если вы планируете провести подкормку на этапе плодоношения, то птичий помет благоприятнее заменить составом на коровьем навозе. В альтернативном варианте можно отдать предпочтение комплексным минеральным смесям.

Никогда не используйте свежий навоз в качестве природного мульчирующего материала в осеннее время. А вот разложить под кустами перепревшее удобрение очень даже можно. Такой вариант можно дополнить опилками и соломой. Это сочетание надежно защитит корневую систему от холодов.

Для мульчирования используем перепревший навоз

Следуйте этим несложным правилам, и вы заметите что ваши растения стали гораздо лучше плодоносить, а качество ягод стало более высоким.