Дачники рассказали, как выращивать гейхеру на участке

Сегодня гейхера является одним из самых популярных цветов в садоводстве. Гейхера – это плотный компактный куст с длинными черешковыми пластинками, которые имеют зубчатую кромку.

Это многолетнее травянистое растение цветет с ранней весны до поздней осени. Не теряет своей яркости гейхера и на зимовке.

Необычный по форме и размерам цветок имеет вид полусферы. Отличительной особенностью этого растения являются его шикарные листья. Их окраска меняется несколько раз в течение сезона. Только гейхера может похвастаться таким разнообразием оттенков.

Можно сделать уникальный дизайн участка. Сажают ее на клумбах возле входа в дом. Но из-за неправильного ухода растение может выглядеть невзрачно.

Как выбрать место для гейхеры

Цветение зависит от места произрастания растения. Большинство представителей флоры предпочитают полутенистые участки с полуденным солнцем днем и заходом солнца вечером. Молодые растения быстрее растут и развиваются на солнце. В этом случае они должны быть защищены от ветра.

Листья гейхеры на солнце более насыщены. Для того чтобы растения получали необходимое количество питательных веществ, им необходим регулярный полив.

Наиболее подходящая почва для посадки гейхеры – легкая плодородная, в которой нет глины. Из-за чрезмерной влажности почвы корни растения загнивают.

Как правильно посадить гейхеру?

Высадку проводят весной. Не стоит заниматься выращиванием растений из семян. Не всегда молодые растения получают сортовые материнские признаки и вырастают с непривлекательными зелёными листьями. Обычно для выращивания гейхеры используют саженцы, приобретенные в специализированном магазине или выращенные из черенка.

На выбранном участке в яму, которую вырыли для посадки, насыпают золу, компост и хорошо перемешивают.

Срезают сухие побеги, длинные стебли укорачивают, а подгнившие участки удаляют. Затем растение помещают в лунку, поливают и делают тень.

Необходимо, чтоб между растениями было не менее 25 см.

Корневая система молодых растений через месяц уже укрепляется. Когда устанавливается теплая погода, гейхеру высаживают в открытый грунт. Это обычно апрель или май.

Весной, перед посадкой гейхеры, нужно сделать мульчирование перегноем или компостом. Благодаря этому способу почва будет влажной и очищенной от сорняков.

При этом, если вы хотите получить саженцы к сентябрю, то стоит учесть тот факт, что они укореняются в течение 1-1, 5 месяца, и на протяжении этого времени растения нужно оберегать от похолодания.

Как ухаживать за гейхерой?

Раз в 2 дня поливайте растение. Если сезон выдался засушливый, то полив нужно увеличить. Не допускайте попадания воды на листья. Солнце может вызвать ожог.

Для того чтобы листья гейхеры стали более яркими, ее необходимо подкармливать минеральными удобрениями. В 2 раза уменьшают дозировку препарата. В этом случае лучше недокормить.

Гейхера летом выпускает первый цветок и продолжает цвести до осени. Чтобы растение не размножалось самосевом и было защищено от вредителей и болезней, его необходимо срезать после цветения.

Растение цветет на одном месте около 5 лет, потом куст разлагается и зимой может подмерзнуть. Оно нуждается в пересадке на другое место.

Приживается цветок быстро, и его легко пересадить в другое место.

Осенью многие гейхеры желтеют, иногда их вместе с листьями припорашивает снег. Побеги не нужно обрезать. Это растение отлично зимует. В северных регионах гейхеру дополнительно накрывают сухой древесной корой или еловым лапником.

С приходом весны укрытие убирается, все старые листья срезают.

Болезни и вредители гейхеры:

В большинстве случаев гейхеры не являются источником заражения вредителями и не имеют проблем с заболеваниями. Неправильный уход может привести к заражению грибком или ржавчиной.

Сильно влажный грунт может стать причиной того, что гейхеру поедают улитки и слизни. Чтобы этого избежать, надо следить за поливом, собирать вредителей вручную и расставить в цветнике ловушки.