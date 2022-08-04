Радикалы-исламисты захватили посольство Азербайджана в Лондоне
В столице Великобритании исламистские радикалы захватили здание посольства Азербайджана.
В столице Великобритании, городе Лондоне, религиозные фанатики-радикалы захватили здание посольства Азербайджана.
При этом буквально через короткий промежуток времени силам правопорядка удалось взять здание азербайджанского представительства под контроль.
Исламистские радикалы были задержаны и арестованы. Известно, что одна из экстремистских организаций уже взяла на себя ответственность.
Это радикальная шиитская организация "Союз слуг Махди".
"Ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Лондоне взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди", - передает Sputnik.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Мария Машкова оскорбила отца, оставив ему послание в соцсетях
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Президент Южной Кореи отказался встречаться с Нэнси Пелоси после её визита на Тайвань
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань