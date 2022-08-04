Радикалы-исламисты захватили посольство Азербайджана в Лондоне

В столице Великобритании исламистские радикалы захватили здание посольства Азербайджана.

В столице Великобритании, городе Лондоне, религиозные фанатики-радикалы захватили здание посольства Азербайджана.

При этом буквально через короткий промежуток времени силам правопорядка удалось взять здание азербайджанского представительства под контроль.

Исламистские радикалы были задержаны и арестованы. Известно, что одна из экстремистских организаций уже взяла на себя ответственность.

Это радикальная шиитская организация "Союз слуг Махди".

"Ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Лондоне взяла на себя шиитская экстремистская организация "Союз слуг Махди", - передает Sputnik.

Опубликовано: Николай Скира

 

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