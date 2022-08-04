Дачники рассказали, как выявить вредителей чеснока и избавиться от них

Чеснок – прекрасная альтернатива дорогим химических препаратам. Он полностью натуральный, поэтому можно без опаски использовать его на дачном участке.

Кто угрожает чесноку?

Чеснок способен выделять особые вещества под названием фитонциды, которые способны отпугивать многих паразитов. Однако есть и те, кто вовсе не боится их действия.

Чаще всего чеснок могут поражать:

Тля. Даже небольшая колония этих вредителей способна полностью уничтожить ваши грядки меньше чем за неделю. Чтобы спасти растения, начинать борьбу необходимо как можно раньше. Обнаружить присутствие вредителя можно невооруженным глазом. Пожелтение молодых перьев часто свидетельствует о том, что тля все таки атаковала посадки.

Корневой клещ. Этих миниатюрных вредителей бывает сложно обнаружить в силу их практически прозрачного тела. Основной интерес для клеща представляют созревающие клубни. Вредитель полностью способен лишить вас урожая. Головки с рыхлой структурой будут непригодны в пищу.

Луковая муха. Активничает в конце весны. Личинки вредителя способны проникать внутрь чесночных долек, по причине чего последние становятся мягкими и начинают гнить.

Луковая моль — выглядит ка бабочка. Взрослые особи не представляют особой опасности для чеснока. Но проблема заключается в том, что они откладывают яйца, из которых вылупляются гусеницы и начинают питаться сочными листовыми пластинами чеснока.

Стеблевые нематоды. Обнаружить присутствие вредителя можно по появлению характерных пятен коричневого оттенка на листовых пластинах. При существенном поражении наблюдается полная деформация перьев.

На своем участке я использую средства разного рода, ориентируюсь на степень поражения и характер проблемы:

Начну с самого щадящего решения —народные методы. Перепробовав множество рецептов, лучшим пока считаю настой на основе острого перца. Для приготовления нам понадобится килограмм перца на ведро воды.

Смесь нужно будет прокипятить в течение 60 минут, затем закрыть и отправить настаиваться в течение суток. По истечении этого времени настой нужно процедить. Перед применением 125 мл состава разведем 10 литрами воды. Опрыскивать растения можно с интервалом в пару недель.

Химически активные средства. Если поражена большая часть посадок, народными рецептами уже не справиться. Тогда можно попробовать популярный эффективный препарат «Карбофос». Разведите препарат согласно инструкции и опрыскайте зараженные растения. Еще одно инсектицидное средство, проверенное мной — «Пиримор».

Препарат хорош тем, что опасен только для вредителей. На полезных насекомых действия он не оказывает. Для приготовления рабочего раствора сначала готовим концентрат в расчетной пропорции, и только потом доводим до объема 10 литров, постепенно вливая чистую воду.

Хочу отметить, что при всей эффективности современных препаратов я предпочитаю делать упор на профилактические меры, главными из которых я считаю соблюдение правил севооборота и тщательную осеннюю уборку грядок.