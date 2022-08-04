Дачники рассказали, чем обрабатывать рыжики после их сбора в лесу
Что касается грибов, то не худо повторять некоторые азбучные истины, так как грибы важно не только собрать, но и правильно переработать, чтобы исключить случаи отравления.
Первичная обработка рыжиков:
Некоторые грибники еще в лесу освобождают грибы от лишнего мусора. Я этого не делаю. Пока чистишь добычу, другие любители тебя обойдут и наберут полные корзины. При сборе этих грибов беру только шляпки, так как ножки у них жесткие и, хоть и годятся в пищу, но это слишком тяжелая еда.
Дома я в первую очередь пересыпаю рыжики из корзины на стол, застеленный бумагой.
Что делаю дальше:
убираю листочки и грязь;
осматриваю, нет ли червей;
сортирую по размеру.
После этого рыжики замачиваю в воде на полчаса, так грязь и прилипшие листочки легко отмоются. Промываю в нескольких водах. Если планируется заморозить грибочки, то мыть их не надо, а просто очистить.
Выбираем способ приготовления:
Обычно грибов приношу много, в сезон езжу за ними на проверенные места. Хватает и на засолку, и на маринование, и пожарить со сметанкой. Можно их и заморозить.
Быстрая готовка:
Приготовить блюдо из рыжиков можно сразу после похода в лес. Пока основная часть собранных грибов дожидается своего часа, миску грибов хорошо промываю, режу и отправляю на сковороду вместе с луком. Жарить или тушить их нужно не меньше получаса. После этого заправляю сметаной и тушу еще минут десять.
Заморозка:
Для заморозки грибы не мою, а просто очищаю влажной салфеткой от грязи и складываю в полиэтиленовые пакеты.
Засолка:
Для засолки отбираю экземпляры покрупнее. Солить можно горячим способом или холодным.
Холодную засолку делаю так:
Грибы тщательно мою.
Укладываю в стеклянные трехлитровые банки, пересыпая их солью. Так как опыт большой, солю на глаз. Если рыжики не досолить, они могут испортиться. Пересоленные грибы перед употреблением вымачиваю в холодной воде в течение получаса.
Храню банки в холодильнике, прикрыв верхний слой грибов листом хрена.
При засолке специи в рыжики не добавляю, так как этот гриб по вкусовым свойствам самодостаточен, специи только испортят вкус.
Горячий способ предусматривает отваривание грибов.
Маринование:
Еще один вкуснейший способ приготовления рыжиков. Беру исключительно небольшие грибочки и здесь уже добавляю и перец, и лавровый лист, и кориандр, и гвоздику.
Независимо от способа обработки рыжиков, самое главное — принести из леса именно эти грибы, не спутав их с двойниками.
Опубликовано: Ангелина Крент
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