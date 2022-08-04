Мария Машкова оскорбила отца, оставив ему послание в соцсетях
Популярные актёры Владимир Машков и его дочь Мария разругались из-за спецоперации в Украине. Артистка публично оскорбила своего знаменитого родителя.
Оскорбитепослание оставила своему отцу, популярному артисту Владимиру Машкову дочка, актриса Мария Машкова. Они не сошлись во мнении о спецоперации России на Украине, за что женщина обозлилась на отца и послала того.
«Идите в <..>, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», – цитирует Машкову BLITZ+.
Прежде Народный артист России Владимир Машков категорически отнесся к своим коллегам, которые не поддержали спецоперацию России на Украине. Его спросили, что Машков может сказать жителям Донбасса в сложившейся ситуации. Он пожелал людям «жить» и «дышать полной грудью».
Общественная служба новостей сообщала, что психолог проекта «Пацанки» Любовь Розенберг прокомментировала ситуацию в семье Машковых. Она посоветовала артистам научиться отделять семейные отношения от мнений о политике.
Опубликовано: Наталья
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