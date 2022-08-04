Папа Римский Франциск заявил, что правду о взрыве в порту Бейрута невозможно скрыть
Во время еженедельной общей аудиенции Папа Римский Франциск напомнил, что 4 августа будет вторая годовщина взрыва в порту Бейрута, во время которого были ранен тысячи людей и погибло 215 человек.
Он выразил надежду на то, что народ Ливана сможет утешиться справедливостью и истиной, которую невозможно скрыть.
Папа рассказал, что его мысли обращены к семьям жертв этого трагического события, и он молится за то, что Ливан сможет узнать правду.
Взрыв стал одним из крупнейших из когда-либо зарегистрированных инцидентов такого рода, не связанных с ядерным оружием.
Однако до сих пор к ответственности не привлечено ни одно высокопоставленное должност ное лицо. Более того, расследование было заморожено на несколько месяцев. Это заставило ливанцев убедиться в безнаказанности правящей элиты.
Местные власти долгое время избегают ответственности за коррупцию и управление страной, которое привело к финансовому краху.
Папа Франциск надеется. Что однажды Ливан сможет стать страной мира и плюрализма, где представители разных религий смогут жить друг с другом в братстве.
Понтифик должен был посетить Ливан в июне нынешнего года, однако поездка была отложена из-за состояния его здоровья и политической ситуации в стране.
Опубликовано: Светлана Репина
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