В Калифорнии вспышка редкого заболевания, один человек уже умер

По словам представителей здравоохранения, один человек умер, а 11 человек заболели болезнью легионеров в округе Напа в Калифорнии.

Бактерии Legionella, которые вызывают его, были обнаружены в отеле Embassy Suites Napa Valley. Сейчас проверяются другие возможные источники.

Сотрудник службы здравоохранения округа Напа доктор Карен Релучио рассказала, что ни один из 12 заболевших не останавливался в этом отеле и не булл его сотрудником. Однако многие из них живут в районе, где находится гостиница.

По словам Релучио, в среду три человека оставались в больнице, и один из этих пациентов находился на искусственной вентиляции легких. Остальные восемь выздоровели.

Бактерии Legionella живут в воде, но могут распространяться, когда эта вода превращается в аэрозоль.

Болезнь легионеров вызывает тяжелую пневмонию. Умерший человек был старше 50 лет и имел факторы риска тяжелого заболевания.

Доктор говорит, что возраст людей, заболевших этим заболеванием, колеблется от 58 до 80 лет. У многих из них были сопутствующие заболевания, например, диабет, болезни почек и легких.

Релучио сказал, что представители здравоохранения не выявили ни постояльцев, ни сотрудников отеля, которые заразились этой болезнью, но инкубационный период может составлять 14 дней.