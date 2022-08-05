Еще три судна с украинским зерном должны выйти из портов Украины 5 августа

В пятницу, 5 августа из портов Украины должны выйти еще три сухогруза с зерном, сообщил накануне министр обороны Турции Хулуси Акар.

Турецкий министр не сообщил, из каких украинских портов должны в пятницу выйти суда. Он отметил, что три перевозки были осуществлены благодаря "интенсивной работе" Совместного координационного центра в Стамбуле.

Стамбульский центр в состав которого входят представители Украины, России, Турции и ООН, курирует подписанное 22 июля соглашение о разблокировании экспорта зерна из украинских портов. Экспорт был заблокирован после начала российской военной спецоперации 24 февраля. Украина и Россия в отдельных соглашениях, подписанных с Турцией и ООН, обязались обеспечить безопасные морские коридоры из трех украинских портов.

В рамках сделки первое судно вышло из Одессы в понедельник, 1 августа. Сухогруз 26 тысяч тонн кукурузы был досмотрен турецкими, украинскими и российскими инспекторами под наблюдением Центра в среду, а затем отправлены через Босфор в ливанский Триполи. Эта проверка завершила "тестовый этап" операции, сообщили в Центре.

Акар сообщил в четверг, что первое судно, вошедшее в Черное море, также направляется в один из украинских портов для перевозки зерна по контракту. Корабль уже прошел техосмотр.

Эту информацию также обнародовал в среду вечером официальный представитель украинской Одесской областной администрации Сергей Братчук.

"Osprey S, турецкий балкер под либерийским флагом, направляется через Дарданеллы в порт Черноморска. Это будет первое судно, используемое для экспорта украинского зерна, которое не блокируется в наших портах с февраля 24. Прибытие судна следует ожидать в пятницу", — написал он в Telegram.

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире. Одной из целей сделки по экспорту зерна из Украины является ослабление глобального продовольственного кризиса и снижение цен на продовольственные товары. По данным Международной морской организации, после 24 февраля в украинских портах застряли около 80 судов.