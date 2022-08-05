Правительство Болгарии заявляет о критической ситуации с газом и хочет возобновить прямые поставки из России

В Болгарии продолжается газовый кризис. Из-за высоких цен на импорт газа "Булгаргаз" влез в серьезные долги после того, как "Газпром" прекратил поставки. Правительство в Софии создало специальную группу по управлению кризисными ситуациями.

Организации работодателей требуют возобновления переговоров с "Газпромом", направленных на возвращение к поставкам газа напрямую из России.

Временное правительство Болгарии, назначенное в понедельник президентом Руменом Радевым, объявило, что ситуация в газовой сфере является критической, и поэтому создало группу кризисного управления для поиска решения проблемы с поставками газа в страну до начала отопительного сезона.

В состав штаба, возглавляемого вице-премьером Христо Алексиевым и министром энергетики Розеном Христовым, входят представители организаций работодателей, профсоюзов и спецслужб. В начале следующей недели будет объявлен тендер на краткосрочные поставки сжиженного газа, сообщил премьер-министр Гылыб Донев на заседании правительства в четверг, 4 августа.

Данные, приведенные Иваном Топчийским, председателем правления национального оператора газопровода "Булгаргаз" показывают, что предыдущее правительство не заключало контракт на поставку сжиженного газа с семью танкерами, а велись только переговоры.

"В отопительный сезон у нас будет нехватка газа", — сказал Топчийски.

Из-за высоких цен на импортный газ "Булгаргаз" влез в серьезные долги после того, как "Газпром" прекратил поставки. Сырье, ввозимое с мая, российское, но продается через посредников на 20% дороже. Цены на азербайджанский газ также значительно выросли. Болгарское газохранилище "Чирен" заполнен только на 40%.

По мнению болгарских экспертов, в августе ожидается подорожание газа на 60% по сравнению с июлем.

Организации работодателей требуют возобновления переговоров с "Газпромом" о возобновлении поставок газа напрямую из России. Долгосрочный контракт с российской компанией действует до конца текущего года. Россия сделала Болгарии аналогичное предложение.