Зеленский обвинил Amnesty International в «попытке амнистировать террористическое государство» - Россию
В отчете НПО обвинила украинскую армию в создании военных баз в школах и больницах, а также в нападениях на гражданские объекты в населенных пунктах.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером 4 августа обвинил Amnesty International в «попытке предоставить амнистию террористическому государству» - России после того, как НПО обвинила Киев в создании угрозы для мирных жителей в контексте войны с с ним.
«Amnesty International перекладывает ответственность с агрессора на жертву», - добавил он.
Ранее в тот же день глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что «возмущен несправедливыми» обвинениями НПО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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