Зеленский обвинил Amnesty International в «попытке амнистировать террористическое государство» - Россию

В отчете НПО обвинила украинскую армию в создании военных баз в школах и больницах, а также в нападениях на гражданские объекты в населенных пунктах.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером 4 августа обвинил Amnesty International в «попытке предоставить амнистию террористическому государству» - России после того, как НПО обвинила Киев в создании угрозы для мирных жителей в контексте войны с с ним.

«Amnesty International перекладывает ответственность с агрессора на жертву», - добавил он.

Ранее в тот же день глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что «возмущен несправедливыми» обвинениями НПО.