Зеленский обвинил Amnesty International в «попытке амнистировать террористическое государство» - Россию

В отчете НПО обвинила украинскую армию в создании военных баз в школах и больницах, а также в нападениях на гражданские объекты в населенных пунктах.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером 4 августа обвинил Amnesty International в «попытке предоставить амнистию террористическому государству»  - России после того, как НПО обвинила Киев в создании угрозы для мирных жителей в контексте войны с с ним.

«Amnesty International  перекладывает ответственность с агрессора на жертву», - добавил он.

Ранее в тот же день глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба заявил, что «возмущен  несправедливыми» обвинениями НПО.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 