Украина начинает вывод своих миротворцев из Косово

Украина начнет вывод своих войск из Косово, действующих там в составе миротворческой миссии НАТО, сообщает Reuters.

Произойдет это после указу президента Владимира Зеленского, изданному в марте и через несколько дней после обострения ситуации на севере Косово. Информацию об уходе из балканской страны украинских военных уже подтвердил официальный представитель Североатлантического альянса.

7 марта Владимир Зеленский издал указ, которым предписывает военнослужащим, выполняющим миротворческие миссии, вернуться в страну.

Миротворческая миссия НАТО в Косово началась в 1999 году с кровопролитных боев между Армией освобождения Косово и военно-полицейскими силами Сербии и Черногории.

Конфликт вновь вспыхнул на севере Косово в минувшие выходные.

В настоящее время в Косово находятся 40 украинских военнослужащих, которые действуют там в рамках миротворческой миссии КФОР под командованием НАТО. Однако 7 марта президент Владимир Зеленский издал указ, предписывающий им вернуться в страну.

"Возвращение украинского национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии КФОР", — заявило командование армии, слова которого цитирует портал РБК-Украина.

Представители НАТО неофициально подтвердили информацию о выводе украинских военных из миротворческой миссии в Косово. При этом было заявлено, что их возвращение на родину не повлияет на работу СДК.

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. С тех пор его признали как государство более 100 стран мира. Однако независимость Косово не признается, в частности, Украиной, пятью странами-членами ЕС, Россией, беларусью и Китаем.

В последние дни вновь разгорелся конфликт между Косово и Сербией. В минувшие выходные этнические сербы, проживающие в северных районах Косово, заблокировали подъездные пути к границе обеих стран. Это был их протест против планируемой смены документов и номерных знаков на косовские. По сообщениям местной полиции, протестующие открыли огонь по правоохранителям. Миротворческая миссия КФОР немедленно сообщила о напряженной ситуации и заявила о своей готовности действовать в случае новой эскалации сил.