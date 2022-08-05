В Риге начнется демонтаж монумента освободителям

В столице Латвии Риге в ближайшие недели должен начаться демонтаж монумента победителям.

Демонтаж монумента должен быть завершен в установленный законом срок до 15 ноября, заявил в четверг мэр Риги Мартиньш Стакис.

Пока не сообщалось, как будет демонтирован монумент, состоящий из 79-метрового обелиска и нескольких огромных бронзовых статуй.

Согласно решению парламента Латвии, все объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.