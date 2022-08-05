WSJ: США перенесли испытания баллистической ракеты Minuteman III из-за обострения отношений с Китаем

Министр обороны США Ллойд Остин приказал отложить запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, сообщила в четверг, 4 августа газета Wall Street Journal.

Газета ссылается на источники в Пентагоне. По словам цитируемого чиновника, американские военные должны были провести испытание ракеты на калифорнийской базе Ванденберг.

"Это давно запланированное испытание, но оно было отложено, чтобы избежать эскалации, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", — сказал собеседник WSJ.

Подчеркивается, что он имел в виду китайские военные учения, включая запуски ракет над Тайванем в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэе.

Как напоминает издание, аналогичное решение — отложить плановые ракетные испытания — Остин принял в марте, вскоре после того, как президент России объявил о приведении ее стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности.