WSJ: США перенесли испытания баллистической ракеты Minuteman III из-за обострения отношений с Китаем
Министр обороны США Ллойд Остин приказал отложить запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, сообщила в четверг, 4 августа газета Wall Street Journal.
Газета ссылается на источники в Пентагоне. По словам цитируемого чиновника, американские военные должны были провести испытание ракеты на калифорнийской базе Ванденберг.
"Это давно запланированное испытание, но оно было отложено, чтобы избежать эскалации, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", — сказал собеседник WSJ.
Подчеркивается, что он имел в виду китайские военные учения, включая запуски ракет над Тайванем в ответ на визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэе.
Как напоминает издание, аналогичное решение — отложить плановые ракетные испытания — Остин принял в марте, вскоре после того, как президент России объявил о приведении ее стратегических сил в состояние повышенной боевой готовности.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Возле Белого дома молния серьезно ранила четырех человек
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Минимум 13 человек погибли в ночном клубе Таиланда в результате пожара погибли
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань