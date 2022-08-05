Китайские самолеты и корабли пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Китай начал серию военных маневров вблизи Тайваня после того, как спикер Палаты представителей США посетил остров.

Китайские самолеты и корабли пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, объявило правительство Тайваня в пятницу, когда Пекин в четверг начал беспрецедентно масштабные военные учения вблизи острова.

Сообщается также, что несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.

«Китайцы осуществили эти обстрелы, вероятно, используя наш визит как предлог», — прокомментировала ситуацию Нэнси Пелоси во время пятничной пресс-конференции в Токио.

Они «пытались изолировать Тайвань», добавила она, напомнив, что весной Пекин отклонил призыв Соединенных Штатов разрешить Тайваню участвовать в ежегодном собрании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).