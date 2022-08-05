Китайские самолеты и корабли пересекли серединную линию Тайваньского пролива
Китай начал серию военных маневров вблизи Тайваня после того, как спикер Палаты представителей США посетил остров.
Китайские самолеты и корабли пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, объявило правительство Тайваня в пятницу, когда Пекин в четверг начал беспрецедентно масштабные военные учения вблизи острова.
Сообщается также, что несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
«Китайцы осуществили эти обстрелы, вероятно, используя наш визит как предлог», — прокомментировала ситуацию Нэнси Пелоси во время пятничной пресс-конференции в Токио.
Они «пытались изолировать Тайвань», добавила она, напомнив, что весной Пекин отклонил призыв Соединенных Штатов разрешить Тайваню участвовать в ежегодном собрании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Возле Белого дома молния серьезно ранила четырех человек
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
Минимум 13 человек погибли в ночном клубе Таиланда в результате пожара погибли
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань