НАТО намерено активизировать военную помощь Украине

Страны НАТО тесно сотрудничают с военными компаниями, чтобы иметь возможность поставлять Украине больше оружия и техники.

«Мы оказываем большую поддержку, но нам еще предстоит сделать больше и быть готовыми к долгосрочной перспективе», — заявил агентству Рейтер генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Вот почему мы сейчас также находимся в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и снаряжения»,- подчеркнул он. По словам шефа НАТО к ним относятся высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие большей дальностью и точностью.

Выступая перед сторонниками Лейбористской партии в Утойе (Норвегия), Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в «безрассудной и опасной» риторике в отношении применения ядерного оружия.