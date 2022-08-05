НАТО намерено активизировать военную помощь Украине
Страны НАТО тесно сотрудничают с военными компаниями, чтобы иметь возможность поставлять Украине больше оружия и техники.
«Мы оказываем большую поддержку, но нам еще предстоит сделать больше и быть готовыми к долгосрочной перспективе», — заявил агентству Рейтер генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Вот почему мы сейчас также находимся в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и снаряжения»,- подчеркнул он. По словам шефа НАТО к ним относятся высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS, обладающие большей дальностью и точностью.
Выступая перед сторонниками Лейбористской партии в Утойе (Норвегия), Столтенберг обвинил президента России Владимира Путина в «безрассудной и опасной» риторике в отношении применения ядерного оружия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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