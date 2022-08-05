Президент Мексики Обрадор призвал человечество к пятилетнему перемирию

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил прекратить все военные конфликты и торговые войны как минимум на пять лет.

Мексиканский лидер предлагает установить на Земле период без войн сроком на пять лет, сообщает издание Excelsior.

По мнению политика, мир столкнулся с целым множеством кризисов от пандемии, до энергетического и продовольственного. Чтобы человечеству решить эти проблемы необходим мир, отметил Обрадор.

Первым конфликтом, который должен быть завершен должен стать конфликт на Украине, считает политики. С инициативой должна выйти ООН.

По слова Обрадора, «перемирие» должно коснуться как обычных войн, так и торговых. Президент Мексики предложил «стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных и стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях развития».