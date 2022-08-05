Зеленский обвинил Amnesty International в попытке очернить Украину и «амнистировать» Россию
Президент Владимир Зеленский раскритиковал отчет Amnesty International, в котором Украина обвиняется в нарушениях "принципов и законов ведения войны", сообщает агентство "Укринформ".
Он заявил, что создавая такие отчеты, "ответственность за гибель людей организация разделяет с Россией".
"Amnesty International пытается "амнистировать" Россию и переложить ответственность на жертву", - заявил в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский, комментируя доклад этой международной неправительственной организации.
Ссылаясь на отчет, в котором организация обвиняет украинских военных в нарушении "законов и принципов ведения войны" , президент заявил, что о действиях России в Украине в отчете не сообщается.
По его словам, около 200 религиозных объектов различных конфессий были уничтожены или повреждены в результате российских атак. Также были уничтожены почти 900 медицинских объектов и более 2200 учебных заведений.
Напомним, правозащитная организация Amnesty International раскритиковала украинскую армию за размещение военных объектов и вооружений в жилых кварталах, что, по ее мнению, нарушает международное право.
Опубликовано: Николай Скира
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