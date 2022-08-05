Вспышка холеры унесла в Камеруне 200 жизней за 10 месяцев

Вспышка холеры унесла жизни 200 человек в Камеруне с октября 2021 года, где зарегистрировано более 10 300 случаев этого заболевания, сообщил министр здравоохранения в четверг, 4 августа.

Холера, острое диарейное заболевание, от которого при отсутствии лечения можно умереть за несколько часов, периодически вновь возникает в Камеруне, центральноафриканской стране с населением более 25 миллионов человек.

С начала эпидемии холеры в конце октября 2021 года из общего числа заболевших в 10 322 человека умерли 200 человек, сообщил в твиттере министр здравоохранения Камеруна Манауда Малачи.

По словам министра здравоохранения, эпидемией затронуты пять из десяти регионов Камеруна, в том числе прибрежный регион, в который входит Дуала, экономическая столица, и центральный регион, в который входит столица Яунде.

«Осторожно!!! Давайте соблюдать меры гигиены», — призвал министр Малачи.

Предыдущая вспышка холеры унесла 66 жизней в Камеруне в период с января по август 2020 года.

По оценкам ВОЗ, в начале 2021 года ежегодно в мире регистрировалось от 1,3 до 4 миллионов случаев холеры и от 21 000 до 143 000 смертей от этой болезни.

«Безопасные оральные вакцины против холеры следует использовать в сочетании с улучшенным водоснабжением и санитарией, чтобы ограничить вспышки холеры и способствовать профилактике в районах, которые, как известно, подвержены высокому риску », — говорится в сообщении организации ООН.