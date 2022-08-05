Daily Mail утверждает, что обмен Бриттни Грайнер на заключенного россиянина наиболее вероятен

Как утверждает Daily Mail обмен осужденной американской звезды баскетбола Бриттни Грайнер на кого-то из россиян «более вероятен, чем когда-либо».

Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что обмен может быть произведен в течение месяца.

Источник сообщил газете, Россия на этот раз находится в более выгодном положении на переговорах.

«Позиция США сейчас ослабла, поскольку они показали свои карты», - сказал источник.

Напомним, что звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер осудили к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков.