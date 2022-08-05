Daily Mail утверждает, что обмен Бриттни Грайнер на заключенного россиянина наиболее вероятен
Как утверждает Daily Mail обмен осужденной американской звезды баскетбола Бриттни Грайнер на кого-то из россиян «более вероятен, чем когда-либо».
Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что обмен может быть произведен в течение месяца.
Источник сообщил газете, Россия на этот раз находится в более выгодном положении на переговорах.
«Позиция США сейчас ослабла, поскольку они показали свои карты», - сказал источник.
Напомним, что звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер осудили к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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