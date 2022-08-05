Минимум 13 человек погибли в ночном клубе Таиланда в результате пожара погибли

По меньшей мере 13 человек погибли и 35 получили ранения в результате пожара в ночном клубе недалеко от города Паттайя, Таиланд, сообщила местная полиция.

Огонь вспыхнул около 1:00 в пятницу, 5 августа в ночном клубе Mountain B недалеко от туристического города Паттайя на восточном побережье Таиланда, сообщила местная полиция.

Вуттипонг Сомджай из тайской полиции сообщил CNN, что пожар произошел во время живого музыкального выступления. Офицер сказал, что травмы в основном были ожогами от "от легкой до тяжелой степени".