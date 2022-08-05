Минимум 13 человек погибли в ночном клубе Таиланда в результате пожара погибли
По меньшей мере 13 человек погибли и 35 получили ранения в результате пожара в ночном клубе недалеко от города Паттайя, Таиланд, сообщила местная полиция.
Огонь вспыхнул около 1:00 в пятницу, 5 августа в ночном клубе Mountain B недалеко от туристического города Паттайя на восточном побережье Таиланда, сообщила местная полиция.
Вуттипонг Сомджай из тайской полиции сообщил CNN, что пожар произошел во время живого музыкального выступления. Офицер сказал, что травмы в основном были ожогами от "от легкой до тяжелой степени".
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Установлено, что все погибшие в клубе — четыре женщины и девять мужчин — были гражданами Таиланда.
Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. По этому делу продолжается расследование.
Местные СМИ напоминают, что данных инцидент похож на произошедший в баре Zantika в Бангкоке, где в 2009 году погибли 67 человек.
Опубликовано: Николай Скира
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