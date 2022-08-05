Возле Белого дома молния серьезно ранила четырех человек
Четыре человека получили серьезные ранения в четверг вечером, 4 августа, в результате удара молнии в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, сообщили власти.
Молния ударила в двух женщин и двух мужчин в общественном парке, граничащем с резиденцией американского президента.
Им были причинены ранения, которые могут привести к летальному исходу, сообщают пожарные американской столицы.
Все четверо пострадавших госпитализированы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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