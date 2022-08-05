Возле Белого дома молния серьезно ранила четырех человек

Четыре человека получили серьезные ранения в четверг вечером, 4 августа, в результате удара молнии в непосредственной близости от Белого дома в Вашингтоне, сообщили власти.

Молния ударила в двух женщин и двух мужчин в общественном парке, граничащем с резиденцией американского президента.

Им были причинены ранения, которые могут привести к летальному исходу, сообщают пожарные американской столицы.

Все четверо пострадавших госпитализированы.