Арестович заявил, что Иран передал России беспилотники

Советник Зеленского Арестович заявил, что Россия получила от Ирана 46 БПЛА, не называя тип вооружений.

По словам Алексея Арестовича, Иран передал российской стороне 46 беспилотников и они уже используются в боях на Донбассе.

Ранее ряд СМИ заявлял, что РФ и Иран заключили сделку о поставке 500 БПЛА иранского производства ВС России.

Минобороны России эту сделку не подтвердило.