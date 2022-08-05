Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключенными

Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог об обмене заключенными.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страна готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки вопрос обмена заключенными.

При этом, отметил глава внешнеполитического ведомства, диалог будет идти по специальному существующему каналу.

"Москва готова обсуждать с Соединенными Штатами обмен заключенными по специальному существующему каналу", - приводит РБК слова Сергея Лаврова.

Сергей Лавров также добавил, что к числу заключенных, которых Россия готова обменять, относится и баскетболистка Грайнер.

Ранее желание вести диалог об обмене заключенными объявили и в Вашингтоне. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.