Лавров заявил о готовности России обсуждать с США обмен заключенными
Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог об обмене заключенными.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что страна готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки вопрос обмена заключенными.
При этом, отметил глава внешнеполитического ведомства, диалог будет идти по специальному существующему каналу.
"Москва готова обсуждать с Соединенными Штатами обмен заключенными по специальному существующему каналу", - приводит РБК слова Сергея Лаврова.
Сергей Лавров также добавил, что к числу заключенных, которых Россия готова обменять, относится и баскетболистка Грайнер.
Ранее желание вести диалог об обмене заключенными объявили и в Вашингтоне. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Опубликовано: Николай Скира
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