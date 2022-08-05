Южная Корея запустила свой первый лунный зонд

Орбитальный аппарат Danuri — сокращение от «Dal», что означает «Луна», и «Nuri », что означает «прибыль», — стартовал в пятницу в 00:08 по Гринвичу на борту ракеты SpaceX Falcon 9, сообщило министерство науки Южной Кореи.

Космический аппарат должен выйти на орбиту Луны в декабре.

Группа миллиардера Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск Danuri, официальное название которого KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter).

«Danuri — это только начало. Если мы будем еще более решительны и привержены развитию технологий для космических путешествий, мы сможем достичь Марса, астероидов и т. д. в ближайшем будущем», — сообщил президент Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) Ли Сан Рёль в видео, опубликованном перед запуском.

Он приветствовал «очень важную веху в истории корейских космических исследований».