Южная Корея запустила свой первый лунный зонд
Орбитальный аппарат Danuri — сокращение от «Dal», что означает «Луна», и «Nuri », что означает «прибыль», — стартовал в пятницу в 00:08 по Гринвичу на борту ракеты SpaceX Falcon 9, сообщило министерство науки Южной Кореи.
Космический аппарат должен выйти на орбиту Луны в декабре.
Группа миллиардера Илона Маска SpaceX подтвердила успешный запуск Danuri, официальное название которого KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter).
«Danuri — это только начало. Если мы будем еще более решительны и привержены развитию технологий для космических путешествий, мы сможем достичь Марса, астероидов и т. д. в ближайшем будущем», — сообщил президент Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) Ли Сан Рёль в видео, опубликованном перед запуском.
Он приветствовал «очень важную веху в истории корейских космических исследований».
Опубликовано: Тарас Медведев
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