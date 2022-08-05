Медведев ответил Столтенбергу: Он забыл, кто выиграл Вторую мировую войну, история повторится

Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз высказался о военной спецоперации в Украине.

На этот раз политик прокомментировал слова генсека НАТО, призывавшего "не допустить победы России". Медведев обвинил Йенса Столтенберга в плохой памяти. 

Во время своего выступления в Норвегии в четверг, 4 августа Йенс Столтенберг отметил, что нужно сделать все, чтобы Россия не победила в Украине. По его словам, страны-члены НАТО могут сделать это путем передачи оружия . 

"Конфликт на Украине - самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны. Нельзя допустить, чтобы Россия победила", - сказал Столтенберг.

Дмитрий Медведев прокомментировал с своем  в Telegram-канале слова генсека НАТО. 

"У него плохая память. Он забыл, кто выиграл Вторую мировую войну. История повторится", — написал Медведев.  

Опубликовано: Николай Скира

 

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