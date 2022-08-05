Канада требует экстрадиции священника замешанного в сексуальном насилии из Франции

Канада потребовала экстрадиции французского священника, обвиняемого в сексуальных домогательствах к инуитским детям более 30 лет назад.

«Мне известно о том, что запрос об экстрадиции, направленный во Францию, был обнародован, что только что подтвердили официальные лица моего министерства», — указал федеральный министр Дэвид Ламетти в электронном письме, отправленном AFP.

«Для Канады и ее международных партнеров важно, чтобы серьезные преступления были полностью расследованы и привлечены к ответственности», — добавил он. Министерство иностранных дел Франции подтвердило, что получило этот запрос, «находящийся на рассмотрении в Министерстве юстиции».

Это заявление было сделано после того, как Папа Франциск завершил поездку в Канаду, где попросил прощения за насилие, совершенное в школах-интернатах, где многие дети стали жертвами жестокого обращения.

Отец Йоханнес Ривуар, который провел три десятилетия на Крайнем Севере Канады, был арестован в Канаде после того, как в сентябре была подана новая жалоба на сексуальное насилие. Ему до сих пор не было предъявлено обвинение, и власти не уточнили общее количество его предполагаемых жертв.

Йоханнес Ривуар уже получал ордер на арест в период с 1998 по 2017 год за сексуальные посягательства на трех несовершеннолетних. Однако, священник покинул Канаду в 1993 году и сейчас живет во Франции, в Лионе.

Но Йоханнес Ривуар, имеющий двойное гражданство, представляет собой «проблему, потому, что экстрадировать французов очень сложно», сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.

На севере Канады его дело остается символом безнаказанности сексуальных агрессоров в церкви. «Мы хотели бы, чтобы Ривуар был экстрадирован в Канаду для предъявления обвинений в суде, и мы попросили Папу вмешаться», — сказал AFP Киликвак Каблуна, представитель инуитов.