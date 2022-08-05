Лавров обвинил власти Украины в расизме и ненависти ко всему русскому
Глава МИД России Сергей Лавров выступает со вступительным словом на саммите АСЕАН в Пномпене.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится на саммите стран-членов организации АСЕАН в Пномпене.
Глава внешнеполитического ведомства получил право выступить со вступительным словом, в котором он обвинил США в намерении установить мировую гегемонию.
"При любом удобном случае США стараются утвердить своё доминирование в новых районах земного шара", - заявил Сергей Лавров.
Также он обвинил Вашингтон в подавлении любой самостоятельности стран мира и добавил, что мировое сообщество закрывает глаза на кризисы, созданные США.
По словам Лаврова, США игнорировали расистскую политику властей Киева по отношению к России и их ненависть ко всему русскому.
Опубликовано: Николай Скира
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