Лавров обвинил власти Украины в расизме и ненависти ко всему русскому

Глава МИД России Сергей Лавров выступает со вступительным словом на саммите АСЕАН в Пномпене.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится на саммите стран-членов организации АСЕАН в Пномпене.

Глава внешнеполитического ведомства получил право выступить со вступительным словом, в котором он обвинил США в намерении установить мировую гегемонию.

"При любом удобном случае США стараются утвердить своё доминирование в новых районах земного шара", - заявил Сергей Лавров.

Также он обвинил Вашингтон в подавлении любой самостоятельности стран мира и добавил, что мировое сообщество закрывает глаза на кризисы, созданные США.

По словам Лаврова, США игнорировали расистскую политику властей Киева по отношению к России и их ненависть ко всему русскому.