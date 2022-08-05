Президент Мексики предложил объявить всеобщее перемирие на 5 лет

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с предложением всемирного перемирия.

Президент Мексики предложил Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил способ за раз закончить все войны на Земле.

По мнению мексиканского главы государства, необходимо объявить всемирное переустроить всеобщее перемирие на планете на пять лет.

Таким способом, считает Лопес Обрадор, можно прекратить все существующие конфликты. За эти пять лет, добавил он, страны могут решить разногласия путем дипломатии.

"Миру нужно прекратить все военные конфликты и торговые войны. Так нации смогут решить мировые проблемы", - сказал он.