Четыре китайские ракеты пролетели над Тайбэем, тайваньская армия повыcила боеготовность

Четыре ракеты, запущенные Китаем, пролетели над Тайбэем, а китайские самолеты нарушили так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Тайваньская армия повыcила боевую готовность для наблюдения за ситуацией, сообщает Reuters.

С четверга, 4 августа Китай проводит масштабными военные маневры в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это реакция на недавний визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, против которого Пекин яростно протестовал.

В пятницу утром многочисленные китайские военные корабли и самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между КНР и Тайванем, сообщило министерство обороны Тайваня. Тайвань поднял собственные самолеты, корабли и ракетные комплексы для наблюдения за ситуацией.

"Тайваньская армия повышает свою боеготовность, но не будет стремиться к войне", - говорится в заявлении министерства.

Министерство обороны Тайваня заявило, что ракеты летели высоко в атмосфере и не представляли угрозы. Однако он не предоставил подробностей их траектории, обосновав это проблемами разведки.

Премьер-министр Тайваня Су Цэнчан осудил действия Пекина, назвав Китай "плохим соседом" Он оценил, что поведение КНР также было осуждено окружающими странами и миром.

Белый дом осудил действия Китая как безответственные. При этом он подсчитал, что такая реакция Пекина продлится несколько дней.