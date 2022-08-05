Четыре китайские ракеты пролетели над Тайбэем, тайваньская армия повыcила боеготовность
Четыре ракеты, запущенные Китаем, пролетели над Тайбэем, а китайские самолеты нарушили так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива. Тайваньская армия повыcила боевую готовность для наблюдения за ситуацией, сообщает Reuters.
С четверга, 4 августа Китай проводит масштабными военные маневры в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это реакция на недавний визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, против которого Пекин яростно протестовал.
В пятницу утром многочисленные китайские военные корабли и самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между КНР и Тайванем, сообщило министерство обороны Тайваня. Тайвань поднял собственные самолеты, корабли и ракетные комплексы для наблюдения за ситуацией.
"Тайваньская армия повышает свою боеготовность, но не будет стремиться к войне", - говорится в заявлении министерства.
Министерство обороны Тайваня заявило, что ракеты летели высоко в атмосфере и не представляли угрозы. Однако он не предоставил подробностей их траектории, обосновав это проблемами разведки.
Премьер-министр Тайваня Су Цэнчан осудил действия Пекина, назвав Китай "плохим соседом" Он оценил, что поведение КНР также было осуждено окружающими странами и миром.
Белый дом осудил действия Китая как безответственные. При этом он подсчитал, что такая реакция Пекина продлится несколько дней.
Опубликовано: Николай Скира
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