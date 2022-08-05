Зеленский: Евросоюз держит в заложниках украинских пенсионеров
Владимир Зеленский обвинил страны Европейского союза в осознанной задержке финансовой помощи украинскому государству.
Утром пятницы Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что государства-члены Европейского союза намеренно задерживают выплату финансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро. По мнению Зеленского, таким образом ЕС держит в заложниках украинских пенсионеров и бюджетников, ожидающих социальных выплат.
Также Владимир Зеленский выразил уверенность, что бюрократический режим Евросоюза может случайно задерживать материальную помощь Украине, однако Зеленский не уверен, что это лучше, чем сознательное затормаживание выплат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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