Владимир Зеленский обвинил страны Европейского союза в осознанной задержке финансовой помощи украинскому государству.

Утром пятницы Владимир Зеленский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что государства-члены Европейского союза намеренно задерживают выплату финансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро. По мнению Зеленского, таким образом ЕС держит в заложниках украинских пенсионеров и бюджетников, ожидающих социальных выплат.

Также Владимир Зеленский выразил уверенность, что бюрократический режим Евросоюза может случайно задерживать материальную помощь Украине, однако Зеленский не уверен, что это лучше, чем сознательное затормаживание выплат.