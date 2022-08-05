Минобороны Турции: три сухогруза Украины направились из Одессы в Стамбул

Пресс-служба турецкого Минобороны сообщает, что три украинских сухогруза выдвинулись из одесского порта в сторону Стамбула.

Утром 5 августа турецкий телевизионный канал TRT Haber со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщил, что три украинских сухогруза Polarnet, Rojen и Navistar вышли из порта в Одессе и направляются в морской терминал Стамбула.

Известно, что совместный координационный центр при ООН осмотрел суда на предмет наличия оружия и одобрил их дальнейший проход по морю. Все три украинских сухогруза везут тонны кукурузы и должны доставить её в порты Турции, Великобритании и Ирландии.