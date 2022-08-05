Китай похвалил Меланшона за то, что он назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань
Посольство Китая во Франции поблагодарило Жан-Люка Меланшона в Твиттере «за его постоянную поддержку политики единого Китая».
Лидер французских левых Жан-Люк Меланшон назвал в своем блоге «провокацией» поездку спикера Палаты представителей США на Тайвань, заявив, что «есть только один Китай», в полном напряжении между Тайбэем и Пекином.
Шаг Нэнси Пелоси, предпринятый в рамках азиатского турне, расценивается Китаем как провокация, поддержка сторонников независимости Тайваня и отказ от обещания Соединенных Штатов не иметь официальных отношений с островом.
Ссылаясь на «провокацию США на Тайване», Жан-Люк Меланшон оценивает в своем еженедельном блоге , что существует «только один Китай» в отношении континентальной территории и что «Тайвань является самостоятельным компонентом Китая».
Президент Тайваня Цай Инвэнь отказывается, в отличие от предыдущих правительств, признать, что остров и континент являются частью «одного Китая».
«Китайцы урегулируют проблему между собой. Другой разумный исход невозможен», — заявил Жан-Люк Меланшон, который обвиняет Соединенные Штаты в желании «открыть новый фронт холодной войны с Китаем», после предложения о принятии резолюции в Национальном собрании в пользу участия Тайваня в работе международных организаций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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