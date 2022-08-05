Песков: Путин и Байден согласовали канал обсуждения обмена заключёнными
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин и Джо Байден лично договорились о создании канала, по которому Москва и Вашингтон могут обсуждать обмен заключёнными в России и США.
5 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент и его коллега из США Джо Байден давно договорились о создании канала, по которому Кремль и Белый дом могут обсуждать форматы обмена заключёнными, попавшими под арест в Соединённых Штатах и России.
По словам Пескова, о таком канале Байден и Путин договорились ещё на саммите "Россия - США" в Женеве, который состоялся 16 июня 2021 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Кулемзин: ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань
СК России создал следственное управление в Донецке
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань