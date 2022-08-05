Песков: Путин и Байден согласовали канал обсуждения обмена заключёнными

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин и Джо Байден лично договорились о создании канала, по которому Москва и Вашингтон могут обсуждать обмен заключёнными в России и США.

5 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент и его коллега из США Джо Байден давно договорились о создании канала, по которому Кремль и Белый дом могут обсуждать форматы обмена заключёнными, попавшими под арест в Соединённых Штатах и России.

По словам Пескова, о таком канале Байден и Путин договорились ещё на саммите "Россия - США" в Женеве, который состоялся 16 июня 2021 года.