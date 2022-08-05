Виктор Орбан призвал к борьбе с либералами в США, нам нужно «меньше трансвеститов и больше Чака Норриса»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к борьбе с либералами в США и приравнял их к коммунистам.
«Нам нужна полная защита», — сказал Орбан в четверг в Далласе в начале конференции правых консерваторов. Он призвал объявить либералам «культурную войну».
«Если у кого-то есть сомнения, одинаковы ли прогрессивные либералы и коммунисты, спросите нас, венгров (...) Они одинаковы. Поэтому мы должны победить их снова», - отметил венгерский лидер.
Орбан получил громкие аплодисменты и одобрения нескольких сотен участников форума. Он назвал себя «старомодным борцом за свободу» и заявил, что его страна находится в осаде «прогрессивных либералов».
«Нам нужно больше рейнджеров, меньше трансвеститов и больше Чака Норриса», — сказал Орбан. «Единственное, что мы, венгры, можем показать вам, — это то, как мы можем защищаться в соответствии с нашими собственными правилами», - подчеркнул Орбан.
«Конференция консервативного политического действия» — это регулярная встреча правых консерваторов, на которую также съезжаются многочисленные сторонники бывшего президента США Дональда Трампа и конспирологи. На встрече, которая продлится до воскресенья, выступит и Трамп — в субботу вечером (по местному времени).
Опубликовано: Тарас Медведев
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