СК России создал следственное управление в Донецке
5 августа Следственный комитет РФ создал собственное управление на территории Донецка.
Информационное агентство "РИА Новости" уведомляет, что Следственный комитет России объявил об успешном создании собственного следственного управления на территории столицы ДНР Донецка. По данным российских журналистов, в донецкое следственное управление вошли отделы СК на территории Донбасса и городов Украины, контролируемых войсками России.
Накануне в занятой вооружёнными силами РФ Херсонской области также появилось управление МВД России, сотрудники которого оказывают помощь военным в контроле над правопорядком в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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